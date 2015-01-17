Радник Порошенка: З аеропорта Донецька вивезли 23 поранених та 3 загиблих

Про це повідомив радник президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков

За його словами, "артилерія працює з обох боків", українська сторона "працює на упередження за даними розвідки", передає Українська правда.

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"Станом на 20:00 артилерія затихла. Ситуація злегла завмерла", - зазначив він.

"Зона контролю навколо аеропорту розширюється, район суттєво контролює РЕБ (війська радіоелектронної боротьби ЗС РФ), тому немає зв'язку", - зазначив Бірюков.

Також він повідомив, що вранці частина бойовиків дезертирувала, "але їх тут тьма, тож поки все ще дуже гаряче".