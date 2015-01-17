Радник Порошенка: З аеропорта Донецька вивезли 23 поранених та 3 загиблих
22:23, 17 січня 2015Політика
2143 0
З аеропорта Донецька, куди бійці АТО пробили "коридор" для евакуації поранених військових, вивезли 23 поранених та 3 загиблих.
Фото із соцмереж
Про це повідомив радник президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков
За його словами, "артилерія працює з обох боків", українська сторона "працює на упередження за даними розвідки", передає Українська правда.
Читайте такожУ мережі з'явилося відеозвернення "кіборгів" з Донецького аеропорту: "Ми не відходимо і відходити не збираємося"
"Станом на 20:00 артилерія затихла. Ситуація злегла завмерла", - зазначив він.
"Зона контролю навколо аеропорту розширюється, район суттєво контролює РЕБ (війська радіоелектронної боротьби ЗС РФ), тому немає зв'язку", - зазначив Бірюков.
Також він повідомив, що вранці частина бойовиків дезертирувала, "але їх тут тьма, тож поки все ще дуже гаряче".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter