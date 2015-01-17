У Попасній через обстріли «Градами» одна людина загинула, четверо поранені

18:40, 17 січня 2015
Суспільство
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Обстріл тривав до 16 годин, масштаби її наслідків зараз з'ясовуються.

Боевики обстреляли Попасную / Фото УНИАН

Сьогодні після 15-ї години бойовики здійснили потужний обстріл із систем «Град» міста Попасна в Луганській області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

За інформацією прес-служби, «снаряди падали й вибухали в житлових кварталах, особливо постраждав мікрорайон «Черемушки».

Читайте такожУкраїнські військові пробили новий коридор до Донецького аеропорту«На жаль, не обійшлося без жертв серед мирного населення, - повідомив Москаль. – Загинула одна людина, ще четверо поранені й госпіталізовані. В мікрорайоні перебитий газопровід, близько шести сотень абонентів залишаються без газу. Обстріл тривав до 16-ї години, масштаби його наслідків зараз з’ясовуються».

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