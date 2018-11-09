Порошенко відмовився звільняти Луценка з посади генпрокурора

Президент повернув заяву генпрокурору з огляду на те, що Луценко отримав вотум довіри у парламенті.

Президент України Петро Порошенко повернув заяву про відставку генеральному прокурору Юрію Луценку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Адміністрації президента.

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"Президент повернув заяву генпрокурору з огляду на те, що Юрій Луценко отримав вотум довіри у парламенті (всього 38 голосів під час рейтингового голосування) і перед ним стоять важливі завдання", - зазначили в АП.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада, виступаючи у Верховній Раді, Луценко заявив, що подає у відставку і попросив народних депутатів розглянути це питання до кінця пленарного тижня. Після цього у ВР провели рейтингове голосування за цією заявою, і його підтримали всього 38 депутатів. Луценко назвав 38 голосів народних депутатів за його відставку «вотумом довіри».