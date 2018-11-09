этот материал доступен на русском

Порошенко відмовився звільняти Луценка з посади генпрокурора

19:20, 09 листопада 2018
Політика
982 0
Президент повернув заяву генпрокурора через те, що Юрій Луценко отримав вотум довіри в парламенті / фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Адміністрації президента.

Читайте такожХайп від генпрокурора

"Президент повернув заяву генпрокурору з огляду на те, що Юрій Луценко отримав вотум довіри у парламенті (всього 38 голосів під час рейтингового голосування) і перед ним стоять важливі завдання", - зазначили в АП.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада, виступаючи у Верховній Раді, Луценко заявив, що подає у відставку і попросив народних депутатів розглянути це питання до кінця пленарного тижня. Після цього у ВР провели рейтингове голосування за цією заявою, і його підтримали всього 38 депутатів. Луценко назвав 38 голосів народних депутатів за його відставку «вотумом довіри».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Луценко#Порошенко