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Луценко розповів про реакцію Порошенка на його заяву про відставку

00:41, 09 листопада 2018
Політика
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Порошенко розгляне заяву Луценка після поверненя з робочої поїздки з-за кордону / фото УНІАН

Про це очільник Генпрокуратури заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

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"Я з президентом мав гостру розмову, він не сприйняв мого кроку. Він дізнався про все за хвилин п'ять до мого заходу у Верховну Раду. Тим не менше, я сказав, шо це моє принципове рішення", - розповів Луценко.

Генпрокурор зазначив, що його заява про звільнення лежить на столі у Порошенка. Президент її розгляне, щойно повернеться зі своєї робочої поїздки з-за кордону.

Нагадаємо, 6 листопада під час доповіді у парламенті про стан розслідування вбивства Катерини Гандзюк Луценко сказав, що подає заяву про відставку. Він висловив бажання, аби Рада розглянула це питання вже цього тижня.

Після цього у Раді провели рейтингове голосування щодо відставки Луценка, її підтримали лише 38 депутатів.

Наступного дня Луценко передав президенту України Петру Порошенку заяву про відставку.

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Теги: #президент#генпрокурор#Петро Порошенко#Юрій Луценко