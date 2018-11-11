"В обхід історичної логіки": Гройсман прокоментував фейкові "вибори" в ОРДЛО

Прем’єр-міністр нагадав про відповідальність за проведення т.з. «виборів».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголошує, що сьогоднішні фейкові «вибори» на окупованому Донбасі відбуваються с порушенням міжнародного права.

Про це йдеться в офіційному повідомленні прем’єра в Twitter, розміщеному в неділю ввечері.

«Сьогодні невизнана влада Донбасу провела фейкові «вибори» на окупованій українській території, в обхід міжнародного права, в обхід історичної логіки», - наголосив Гройсман.

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При цьому він нагадав про відповідальність за проведення т.з. «виборів».

«Агресор завжди повинен пам'ятати: злочини проти людства ніколи не лишаються безкарними!», - підкреслив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, в ці хвилини в Парижі відбуваються тристоронні переговори президента України Петра Порошенка, федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона щодо фейкових «виборів» на окупованому Донбасі.

***В самопроголошених «ДНР і «ЛНР» сьогодні, 11 листопада, проходить «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

У МЗС підкреслили, що фейкові «вибори» на Донбасі не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством.