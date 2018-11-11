Дешеві продукти і слухняні бюджетники: в ІС розповіли, як в ОРДЛО намалювали "явку" на псевдовиборах

Окупанти змусили бюджетників з'явитися на фейкові вибори з 14.00 до 15.00.

Координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук розповів про схему створення пропагандистами РФ фейку про «небувалу явку» людей на псевдовибори в окупованих районах Донбасу.

Про це Тимчук написав на своїй сторінці в Facebook.

Інформресурси окупаційних адміністрацій в ОРДЛО і росЗМІ повідомляють про нібито небувалу явку виборців. Про те ж говорять і фейкові «міжнародні спостерігачі» (російські чиновники і спільники Кремля з інших країн).

При цьому, як зазначає Тимчук, напередодні «виборів» на окупованих територіях деякі донбаські інтернет-ресурси проводили опитування щодо намірів виборців йти на «голосування». Ось деякі результати:

- ресурс «Наш Донецьк» - збиралися йти на «вибори» лише 16,81% тих, які взяли участь в опитуванні;

- «Про все в Торезі» - 12,24%;

- «Вибір Донбасу» - 18,39%;

- «vk» - 16,45% (тут проголосувало 2 300 чол).

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«В «ЛНР» експрес-опитування місцевих жителів, проведене з 29 жовтня по 2 листопада, показало, що в ОРЛО ситуація ненабагато краще для окупаційних адміністрацій – в середньому «явка» повинна скласти 23% (у Луганську – 22%, Свердловський р-н – 26%, сільська місцевість і зовсім не більше 18%, найбільшу готовність голосувати виявили жителі Краснодонського р-ну – 28%). Про яку «активність» та «високу явку» марять російські сенатори і чиновники-колаборанти – одному Богу і психіатрам відомо», – пише Тимчук.

За даними групи «Інформаційний спротив», крім різного роду «заманух» (типу продажу біля виборчих дільниць» продуктів за наднизькими цінами), окупанти винайшли ще одне ноу-хау. «Зокрема, бюджетникам, яких гнали стусанами на «вибори», було наказано прийти на голосування виключно з 14.00 до 15.00 (на цей же термін, до речі, «заряджали» і, наприклад, вчителі батьків своїх учнів). Це необхідно для «картинки» в росЗМІ – саме цей період «надзвичайної активності на виборчих дільницях» в «ЛДНР» і крутять зараз росТБ. От такі «вибори» придумала Москва», – зазначив координатор ІС.