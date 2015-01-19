В ЄС назвали загострення конфлікту в Україні "недоброю новиною"

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Могеріні заявила у понеділок напередодні засідання Ради ЄС з питань зовнішньої політики, на якому пройде дискусія щодо нової стратегії у відносинах з Росією.

«У нас відбудеться дискусія щодо Росії. Це – не питання про те, як підтримувати Україну, тому що це залишається незмінним та непохитним, не про рішення щодо санкцій, Це буде продовженням дискусії, яка розпочалася раніше. Будь-яке рішення щодо санкцій, як ми про це домовилися, буде базуватися на поліпшенні на місцях та на виконанні Мінських домовленостей, і у ці дні повернення насильства на сході України не є доброю новиною”, - сказала вона.

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Могеріні наголосила, що сьогодні буде обговорюватися питання, які інструменти, „окремо від санкцій, можуть бути застосовані більш скоординованим та ефективним шляхом”.

Також міністри будуть обговорювати питання боротьби з тероризмом. „Це не загроза, з якою ми стикаємося тільки у Парижі, але вона розповсюджена у інших частинах світу. Ми повинні посилити наше співробітництво. Ми повинні більше ділитися інформацією, більше співробітничати на рівні безпеки”, - наголосила вона.

Крім того, на порядку денному будуть питання ситуації в Лівії, зміни клімату.