Могеріні: Викликає сором відсутність євродепутатів в ході обговорення ситуації в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала у своєму заключному слові по завершенні обговорення ситуації в Україні, яке відбулося в Європейському парламенті в Страсбурзі у середу.

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«Ті, хто наполягав на моєму персональному зобов’язанні працювати з Європейським парламентом, можливо, я про це можу тільки здогадуватися, організують наш календар більш мудро, бо я думаю, що викликає жаль та сором те, що ми проводимо таку важливу дискусію у такий пізній час, і я думаю, що шкода, що так багато членів ЄП повинні були піти», - сказала Могеріні.

У цьому зв’язку вона запропонувала «краще організовувати нашу роботу».