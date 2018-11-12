Порошенко хоче внести зміни в Конституцію через псевдовибори на Донбасі

Порошенко зауважив, що одним із ключових елементів його діяльності на посаді президента є реформа децентралізації.

Президент України Петро Порошенко у зв’язку з фейковими виборами на Донбасі пропонує підготувати окремі зміни до Конституції щодо децентралізації, а конституційні зміни, в яких є згадка про особливий порядок місцевого самоврядування для ОРДЛО, залишити в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час Сьомого засідання Ради регіонального розвитку у Києві.

Порошенко зауважив, що одним із ключових елементів його діяльності на посаді президента є реформа децентралізації.

«Пам’ятаєте, як всі скептично посміхалися, що всі це обіцяють, але гроші з центру ніхто ніколи не віддасть, але це була принципова позиція моя та уряду. До речі, ми підготували зміни до Конституції, які мали б забезпечити конституційну підтримку змінам до децентралізації», - заявив він.

«Сьогодні я можу наголосити, у зв’язку з тим, що пройшли незаконні «вибори» вчора на окупованих територіях, у зв’язку з тим, що Росія взяла на себе повну відповідальність за брутальне порушення Мінських домовленостей – ті зміни до Конституції ми залишаємо в парламенті, але, може, ми швидко підготуємо зараз зміни до Конституції, які дозволять нам рішуче продовжити наступ на захист децентралізації, забезпечивши їм конституційний фундамент. Не встигаємо це зробити з 1 січня 2019 року, оскільки це потребує двох сесій, зробимо з 1 січня 2020-го або 2021-го років, але наш рух вперед має бути таким, коли ніхто нас не зупинить», - зазначив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, в самопроголошених «ДНР і «ЛНР» 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

Міжнародне співтовариство виступило із засудженням псевдовиборів.

У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» в ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.

***Верховна Рада 31 серпня 2015 року прийняла в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації.

Однак остаточне ухвалення було заблоковано через наявність у відповідному законопроекті про зміни до Конституції норми про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.