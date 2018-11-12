"Путін вже проголосував за тебе": у небі над Горлівкою запустили кампанію проти "виборів" на Донбасі (відео)

Бійці Сил спеціальних операцій потролили "вибори" в ОРДЛО.

Бійці Сил спеціальних операцій спільно з небайдужими українцями з Донецьку відправили по небу над тимчасово окупованою Горлівкою близько 4 тисячі листівок.

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Нагадували про незаконність псевдовиборів та кримінальну відповідальність, передбачену законом України за тероризм та сепаратизм. Відповідне відео поширив фонд "Повернись живими".

"11 листопада на окупованій частині Луганської та Донецької областей бойовики намагалися провести так звані "вибори". В цей день бійці ССО на повітряних кульках відправили у Горлівку листівки, зокрема, із такими написами: "Ні – фейковим виборам на окупованій території. Голосуєш за терористів – зраджуєш Україну!" та "Вибори без вибору. Путін вже проголосував за тебе. За тероризм та сепаратизм передбачена кримінальна відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у листівках нагадали про програму СБУ "На тебе чекають вдома". Вона роз'яснює, як саме, завдяки співробітництву з українськими силовими структурами, люди з окупованої території можуть уникнути кримінальної відповідальності.