Бойовики випустили по блокпосту під Волновахою 88 ракет з трьох "Градів" - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив генпрокурор України Віталій Ярема.

За його словами, такі дані були отримані слідчими та експертами після ретельного обстеження місця обстрілу.

Ярема зазначив, що воронка від потрапляння некерованої 120 мм осколково-фугасної ракети знаходилась на відстані 12 метрів від автобуса і за її зовнішніми ознаками експерти встановили, що вона була випущена під кутом 52-55 градусів з відстані 19 км “з району північно-східної околиці міста Докучаєвськ”.

Читайте такожУ Києві стартував Марш солідарності у зв'язку з трагедією під Волновахою, колона рушила на Майдан

Крім того, Ярема зазначив, що всього по району розташування українського блокпосту було випущено 88 ракет не менш як з трьох реактивних систем БМ-21 “Град” одночасно.

Як зазначив генпрокурор, наразі призначено та проводиться низка експертиз.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня під час обстрілу бойовиками автобуса під Волновахою Донецької області загинули 12 і дістали поранень 17 мирних громадян. Також був поранений 1 військовослужбовець.

15 січня в Україні було оголошено День жалоби за загиблими від рук терористів.