Тимошенко марно тисне на совість невтопимих членів ЦВК?

Представники БЮТ знову намагаються «тиснути на совість». Цього разу об`єктом докладання педагогічних талантів блоку імені прем`єр-міністра став голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал. Дійшло до того, що сама Юлія Володимирівна відкритим текстом запропонувала «людині Ющенка» в ЦВК добровільно подати у відставку. З огляду на «нездатність провести засідання і ухвалити нормальні законні рішення», як висловилася прем’єр

Ситуація гостро нагадує недавні події навколо відставки глави Фонду держмайна Валентини Семенюк, що не відбулася, на місце якої претендував бютівець Андрій Портнов. Простежується і ще одна аналогія: масовані заклики представників Кабміну Тимошенко та її ж блоку до київського мера Леоніда Черновецького добровільно звільнити крісло мера, поки його не «пішли».

У всіх трьох випадках ЗМІ буквально завалені закликати тимошенківців до порядності, честі і совісті, громадянського обов`язку тощо... І водночас представники блоку розповідають про «небажаних» таке, що абсолютно незрозуміло до чого там закликати. Хіба що судити і саджати. В тому випадку, якщо хоч би частина озвучених звинувачень – правда.

Зрозуміло, БЮТ украй дратує неможливість замінити депутатів-перебіжчиків в Київраді новими. Тимошенко відкрито звинувачує Шаповала в тому, що він «свідомо» блокує роботу комісії. Саму комісію вкотре косять хвороби. Бютівець Портнов у п`ятницю в ефірі «Свободи» на Інтері звинуватив ЦВК в тому, що одне з її засідань було скасовано на підставі «підробленої» ухвали Радивілівського районного суду Рівненської області. Серед іншого була згадана підроблена печатка. І що цікаво, жоден з присутніх у залі нардепів (як з коаліції, так і з опозиції) не здогадався на те відповісти, що глава Центрвиборчкому не зобов`язаний бути експертом-криміналістом і, отже, не може відрізнити на око справжню печатку від підробленої.

У понеділок хмизу у вогонь підкинув і голова Секретаріату Президента Віктор Балога, звинувативши Юлію Тимошенко в тому, що вона «по суті загрожує суддям Конституційного суду, тобто тисне на них, не криючись». Таку різку відповідь викликала заява голова уряду про намір добиватися звільнення суддів КС у зв`язку з тією ж таки «справою» про імперативний мандат для депутатів місцевих рад, через яку БЮТ на ножах з Центрвиборчкомом.

Проте, в цій ситуації видається, що обидві сторони цілком марно нагнітають обстановку. Хоч би скільки прагнула Тимошенко посадити ЦВК (разом з КС і іншими держорганами) на «короткий повідець» і під загрозою позбавлення теплого місця оперативно «вибивати» з них необхідні їй рішення, нічого з цього не вийде. І не тому, що Юлія Володимирівна та її блок не стараються.

Закон України про Центральну виборчу комісію виписаний таким чином, що і ЦВК, і кожен її член окремо взятий, фактично непотоплювані. Для дострокового припинення повноважень члена ЦВК необхідна, так би мовити, «добра воля» самого члена комісії. Для набуття чинності звинувачувального вироку щодо члена ЦВК потрібно, як мінімум, довести його провину в якому-небудь злочині. Порушення присяги в законі взагалі ніяк не конкретизоване, тож абсолютно незрозуміло, що тут має на увазі Феміда і як треба доводити, що такий факт в принципі мав місце. Неможливість виконання обов`язків за станом здоров`я? Вельми сумнівно. Особливо якщо врахувати той факт, що навіть фотографії регулярно хворих центрвиборчкомівців аж віють здоров`ям. Про вірогідність визнати членів ЦВК недієздатними, безвісти зниклими або (боронь Боже) мертвими, навіть говорити не випадає. А що стосується досягнення 65-річного віку, так самі ж політсили, за квотою яких і був призначений нинішній склад Центрвиборчкому, пишалися, ось, мовляв, який молодий і перспективний склад підібрався! Отже сидіти їм до кінця семирічного терміну як молодим.

Хіба що Президент скористається наданим йому 2005 року правом і внесе до ВР «мотивоване» – це в законі наголошується особливо – подання на дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК.

Але навіть якщо він раптом (хоча з чого б?) і зробить щось подібне, парламенту доведеться напружитися і ухвалити рішення конституційною більшістю – трьома сотнями голосів! А пупок у Верховної Ради не розв`яжеться? З урахуванням недавніх і останніх подій. Тим більше що що навіть Юлія Тимошенко, різко змінивши останнім часом своє ставлення до Центрвиборчкому (кажуть же, що від любові до ненависті – лише один крок) «своїх» людей в ЦВК, тобто призначених за квотою БЮТ, позбавляти повноважень не збирається. Тому як вони «чесно ходять на засідання ЦВК і голосують відповідно до законів і Конституції».

До речі, мала б Юлія Володимирівна хоч одну законну підставу, давно б уже тепло попрощалася з усіма небажаними їй членами комісії. Без спроб апелювати до совісті й інших вельми хистких матерій.

Та й на додачу до цього є ще і прецедент, створений не без участі Ради попереднього скликання: Центрвиборчком формується тільки з кандидатів від представлених у парламенті партій. І тут теж, хоч круть-верть, а кворуму в ЦВК делегати від коаліції не набирають.

У Секретаріаті Ющенка про всяк випадок заговорили про те, що в питаннях формування ЦВК краще було б відмовитися від принципу партійних квот... Пояснюють це необхідністю зробити так, щоб політсили не мали впливу на ЦВК, і, отже, не могли використовувати «своїх» представників для впливу на Центрвиборчком. Нехай навіть на рівні «є робота – немає роботи». Водночас, судячи з тону заяви Ігоря Пукшина, заступник Балоги не дуже й вірить у щирість заяв Шаповала про нібито близьку його добровільну відставку.

Колись у нас в країні був один міністр (він, власне, і нині міністр.) І цей міністр досить довго і дуже голосно не збирався працювати в «чужому» уряді. Але потім Президент його дуже добре попросив, і міністр залишився. Значить, коли треба, і лише вкрай необхідних на своїй нинішній посаді держслужбовців Президент уміє просити дуже переконливо.

Олена Перегуда