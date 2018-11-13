Власники ID-паспортів не матимуть жодних проблем з голосуванням на виборах президента – ЦВК

У Центрвиборчкомі спростували поширену сьогодні деякими ЗМІ інформацію з посиланням на слова голови ЦВК Тетяни Сліпачук про те, що власники ID-паспортів нібито не зможуть проголосувати на президентських виборах без внесення змін до законодавства.

Власники паспортів громадянина України у формі ID-карток не матимуть жодних проблем з голосуванням на президентських виборах.

Про це кореспондента УНІАН повідомив голова прес-служби ЦВК Костянтин Хівренко.

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“У законі про вибори президента є стаття, де розписано, які документи потрібно подати особі, щоб бути зареєстрованим кандидатом у президенти. Серед цих документів вказано “ксерокопію відповідних сторінок паспорту громадянина України”, - зазначив Хівренко.

За його словами, таким чином законодавство не дозволяє потенційним кандидатам у президенти — власникам ID-паспортів бути зареєстрованими кандидатами, оскільки вони мають подавати ксерокопії сторінок саме паперових паспортів.

При цьому керівник прес-служби ЦВК наголосив, що “виборців це не стосується жодним чином”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 листопада, на прес-конференції голова ЦВК Тетяна Сліпачук наголосила на необхідності внесення «точкових» змін до закону по вибори президента у зв’язку з тим, що від моменту його ухвалення у 1999 році суттєво змінилося законодавство.

За словами Сліпачук, зокрема, було запроваджено електронний паспорт громадянина України, якого не було на попередніх президентських виборах.