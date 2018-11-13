Голова ЦВК вважає, що до закону про вибори президента необхідно внести "точкові" зміни

Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук зазначила, що закон про вибори глави держави було ухвалено давно, за цей час з’явилось багато нових законодавчих актів, тому він потребує змін.

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук вважає, що до закону про вибори президента необхідно внести «точкові» зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сліпачук сказала на прес-конференції у Києві.

«Потрібно серйозно працювати над «точковими» змінами до закону про вибори президента, тому що там є багато питань, які можуть стати дуже серйозними, якщо вони не будуть відповідним чином переглянуті, оскільки від прийняття закону про вибори президента пройшов певний час, і після цього було впроваджено нове законодавство, зокрема, про державні закупівлі, про запобігання корупції, про електронний паспорт”, - сказала вона.

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Закон про вибори президента України було ухвалено 1999 року.

Як повідомляв УНІАН, чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії запланований на 31 грудня 2018 року.

Сьогодні, 13 листопада, заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що на організацію президентських виборів витратять більш як 2 млрд грн.