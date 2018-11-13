Порошенко в "Українському домі" провів зустріч із представниками УПЦ МП

Сьогодні УПЦ МП заявила про припинення євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом.

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на свої джерела. Зазначається, що зустріч відбувалася в "Українському домі".

За інформацією "Релігійної правди", на зустріч із Порошенком прибули три архієреї УПЦ МП: митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), митрополит Вінницький та Барський Симеон та архієпископ Новокаховський та Генічеський Філарет.

Раніше сьогодні, 13 листопада, мала відбутися зустріч Порошенка із єпископатом УПЦ МП у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва "Український дім".

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Водночас єпископат УПЦ МП цього дня зібрався в Києво-Печерській Лаврі та провів екстрене засідання синоду, який прийняв рішення скликати собор, участь в якому обов'язкова для всіх архієреїв.

За результатом засідання собор єпископів УПЦ МП підтвердив свою готовність до зустрічі з Порошенком, але на церковній території.

Також 13 листопада УПЦ МП заявила про припинення євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом.

Собор єпископів УПЦ МП вважає, що рішення священного синоду Константинопольського патріархату від 11 жовтня 2018 року стосовно українського церковного питання «є недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили».

Крім того, собор єпископів УПЦ МП заявив про неможливість приєднання до процесу створення єдиної помісної автокефальної православної церкви в Україні.