Єпископи УПЦ МП замість зустрічі з Порошенком зібралися на собор - Київська патріархія

На переконання речника УПЦ КП Євстратія Зорі, цей собор - просто метод утримувати єпископів у Лаврі та не дати їм можливість самостійно поїхати на зустріч до президента.

На час запланованої з президентом Петром Порошенком зустрічі керівництво Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) скликало Архієрейський собор у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.

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Про це речник Київської патріархії, архієпископ Євстратій Зоря повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Не треба забувати, що Росія воює проти України, а тому глава держави повинен перебувати під особливою охороною. Отже його пріоритет - визначати місце для проведення зустрічі», - зазначив він.

Зоря зауважив, що вже відбулися зустрічі Порошенка з єпископатами Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви. Тож зустріч з єпископатом УПЦ МП – «логічне продовження цього ряду».

«Проведення зустрічі не на території Лаври передбачалося як основна можливість. Однак пов’язаний з депутатом Новинським (народний депутат від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський – УНІАН) канцлер МПвУ митр. Антоній Паканич спеціально розсилає запрошення на зустріч У ЛАВРІ, хоча це місце на момент розсилки листа НЕ БУЛО ПОГОДЖЕНЕ, щоби примусити Главу держави слідувати їхнім умовам. Відповідний лист «зливається» у ЗМІ», - повідомив Зоря і додав, що за таких умов питання щодо місця проведення зустрічі стає все більш принциповим.

«Бачачи, що Президента не змогли примусити, керівники Митрополії вирішили на час, коли мала би розпочатися зустріч єпископату МПвУ з Петром Порошенком в Українському домі - оголошують проведення Собору єпископів», - зазначив Зоря.

При цьому він зауважив, що проведення цього собору не анонсувалося.

«Виглядає так, що єдина причина раптового скликання Собору - те, що за Статутом участь в ньому для архієреїв є обов’язковою. Тож Собор - просто метод утримувати єпископів у Лаврі та не дати їм можливість самостійно поїхати до Президента», - переконаний Зоря.

За його словами, ситуація перебуває в розвитку, і чим вона завершиться, можна буде сказати лише згодом.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні архієпископ Зоря на своїй сторінці у Facebook написав, що о 14.00 в Українському домі мала б розпочатися зустріч президента України з єпископатом Московського патріархату. Натомість запрошені на неї архієреї сидять за зачиненими дверима в актовому залі Києво-Печерської Лаври.

Він додав, що зранку був скликаний синод УПЦ МП з очевидним натяком - «хто з архієреїв не підкориться розпорядженням митрополії (по факту ж - інструкціям з Москви) - той рішенням Синоду сьогодні ж позбудеться посади».

Своєю чергою поінформований співрозмовник УНІАН із церковних кіл заявив, що представники Адміністрації президента продовжують контакти з УПЦ МП щодо запланованої зустрічі Порошенка з єпископатом.

Загалом закритий для преси захід планувався у форматі круглого столу.