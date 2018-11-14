Стрілянина за участю Пашинського: потерпілому чоловікові вручили підозру

Через два роки після інциденту додому до жителя Київщини В’ячеслава Хімікуса приїхали поліцейські і вручили йому підозру.

Чоловікові, в якого два роки тому стріляв народний депутат України з фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський, оголосили підозру в хуліганстві.

Про це повідомила адвокат підозрюваного Марина Парінова на своїй сторінці у Facebook.

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«Майже через два роки після тієї злощасної новорічної ночі, коли депутат Пашинський прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу, поліція вручила підозру: мовляв, він хуліганив, нападав на нардепа, який проїздив повз в «Мерседесі», від чого нардеп дуже постраждав», - написала вона.

«Дочекавшись, коли стихне резонанс, тихенько, без адвоката, рано-вранці приїхали додому і вручили підозру. Що характерно, нанесення вогнепального перелому беззбройному перехожому для нардепа Пашинського не мало ніяких наслідків, сидить у парламенті, приймає нам закони»,- зауважила адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2016 року в Київській області стався інцидент між Пашинським і жителем Васильківського району Хімікусом, у результаті якого депутат застосував вогнепальну зброю.

Хімікус, якого підозрюють у спробі нападу на народного депутата, заявив, що той першим дістав зброю. Він також зазначив, що Пашинський не зробив попереджувальний постріл вгору та цілився йому в груди.

У вересні минулого року Генеральна прокуратура України повернула депутату Верховної Ради від Народного фронту Сергію Пашинському його пістолет Глок, який був вилучений після того, як парламентарій поранив у ногу В'ячеслава Хімікуса.