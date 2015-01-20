Бойовики накрили вогнем з артилерії трасу Бахмутка, є загроза прориву - Семенченко

Про це повідомив командир батальйону «Донбас», народний депутат (фракція «Самопоміч») Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

«Луганська область. З ранку, в результаті 6-годинної артпідготовки, завдано серйозних пошкоджень 31 блокпосту, завдано удару важкою технікою терористів. В армійських підрозділах, які утримують опорні пункти, значна кількість "300", даних про "200" немає. За попередніми даними, в селище Жолобок (Слов'яносербський район, Луганська область - УНІАН) увійшли російські групи», - повідомив він.

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«Йде бій, є безпосередня загроза обом блокпостах (29-му і 31-му). Частини батальйону «Донбас» приведені в бойову готовність», - додав він.

Також Семенченко зазначив, що є «маса питань до командування сектором. Вони будуть задані в Комітеті з питань національної безпеки і оборони після ліквідації загроз прориву».