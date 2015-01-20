Вчора український кордон перетнули близько 800 російських військових - РНБО

За вчорашній день на підконтрольну бойовикам територію Донбасу зайшли близько 800 російських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Вчора у першій половині дня через ділянку кордону, яка поки що не контролюється українськими військовими, в Луганському напрямку на територію України зайшли дві батальйонно-тактичні групи збройних сил Російської Федерації. Кожна з них має чисельність близько 400 осіб», - сказав він.

«Про сьогодні даних щодо перетину кордону поки що немає», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня, за оперативною інформацією Ради національної безпеки і оборони, було зафіксовано перетин україно-російського кордону двома батальйонно-тактичними групами збройних сил РФ.