Бойовики продовжують обстрілювати Луганщину з артилерії: загинув мирний житель, ще двоє - поранені

Вчора, 19 січня, через обстріли бойовиками території Луганської області загинув 1 мирний житель, ще 2 були госпіталізовані.

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Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, 19 січня з 04.00 до 04.30 з невстановленого напрямку бойовики здійснили артилерійський обстріл селища Жовте (10 пострілів). В результаті обстрілу смертельно травмовано місцевого жителя 1935 року народження.

Того ж дня під час артилерійського обстрілу бойовиками смт Станиця Луганська осколкові поранення отримали місцеві жителі 1952 та 1968 р.н. Постраждалих доставлено в лікарню.