Чорний День соборності: рік тому на Майдані почали гинути люди
Рівно рік тому, на День соборності, 22 січня 2014 року, на Майдані від вогнепальних поранень загинули перші учасники масових протестів.
Рано зранку 22 січня, близько шостої години, біля стадіону "Динамо", де перед тим тривали напружені сутички між мітингувальниками та силовиками, кількома пострілами було вбито 20-річного українця вірменського походження Сергія Нігояна. На той час між майданівцями та силовиками іще тривало "перемир'я".
За висновками МВС, у Сергія Нігояна були виявлені тілесні ушкодження від 2 проникаючих сліпих дробових поранень грудної клітини з пошкодженням легень та серця, а також непроникаюче поранення у скроневій ділянці голови, спричинені "картеччю на основі сплаву свинцю".
Нігояна поховали у селі Березнуватівка Солонянського району Дніпропетровської області 26 січня. З нього почався відлік жертв на Майдані, яких пізніше назвали "Небесною сотнею".
Вже об 11 годині ранку у ЗМІ з'явилися повідомлення про смерть ще одного мітингувальника.
"Він був застрелений, поранення в грудну клітину в області серця і поступив у медчастину близько 8 години ранку вже без пульсу", - повідомив черговий лікар.
Загиблим виявився 25-річний громадянин Білорусі Михайло Жизневський. За даними МВС, смерть настала від наскрізного вогнепального поранення грудної клітини з пошкодженням аорти в області серця, спричиненого "мисливською кулею".
Загиблого поховали увечері 28 січня на цвинтарі біля селища Знамя Труда у Гомельському районі Білорусі.
Близько 15-ї години ЗМІ повідомили про знайдення тіла зі слідами тортур у Бориспільскому районі Київської області. Вже ввечері підтвердилося, що це учасник Євромайдану - загинув Юрій Вербицький, якого викрали разом з громадським активістом Ігорем Луценком напередодні. Свідки заявляли про численні переломи, травми та забої на тілі, однак офіційною причиною смерті назвали переохолодження.
Вербицького поховали на Личаківському цвинтарі у Львові 24 січня.
Також 22 січня до Київської міської клінічної лікарні № 17 швидка допомога доставила пораненого під час сутичок в грудну клітину (за деякими даними, бронебійною кулею 12 калібру - як і використовувані "Беркутом" рушниці "Форт") 45-річного чоловіка, який помер, не приходячи до тями, 25 січня після двох операцій. Загиблого звали Роман Сеник.
Поховали Сеника 27 січня в селі Наконечне Друге Львівської області.
22 січня біля стадіону "Динамо" на Грушевського зазнав жорстокого побиття 66-річний киянин Олександр Бадера.
Чоловік залишався притомним, однак не звертався до лікарні через небезпеку бути затриманим або викраденим. Помер 28 січня від отриманих травм.
Похований в селі Мала Солтанівка Васильківського району Київської області.