ЦВК затвердила перелік партій, які братимуть участь у місцевих виборах 23 грудня

До виборів допущено 47 політичних сил.

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила перелік політичних партій, які братимуть участь у місцевих виборах 23 грудня.

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Відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні ЦВК під головуванням заступника голови Комісії Олега Конопольського, повідомляє прес-служба відомства.

«Комісія під час засідання розглянула питання про перелік політичних партій, якими прийнято рішення про участь їхніх місцевих організацій у місцевих виборах 23 грудня 2018 року. Згідно вимог закону "Про місцеві вибори" ЦВК зобов’язана не пізніше 18 листопада оприлюднити перелік таких партій на своєму офіційному веб-сайті», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 47 політичних партій, які вирішили брати участь у перших та додаткових місцевих виборах 23 грудня, подали до ЦВК копії рішень та копії статутів політсил, засвідчених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян.

«З поданих до ЦВК вказаних документів документи 46 політичних партій відповідають вимогам, установленим частиною першою статті закону. Політичною партією "Нові обличчя" 17 листопада всупереч вимогам частини першої статті 36 закону "Про місцеві вибори" не подано до Комісії копію статуту партії, яка мала бути засвідчена центральним органом виконавчої влади після оголошення Центрвиборчкомом 12 жовтня 2018 року початку виборчого процесу», - наголосили в ЦВК.

Повідомляється, що після відповідного обговорення ЦВК включила відомості про 47 політичних партій до переліку партій, якими прийнято рішення про участь їхніх місцевих організацій у місцевих виборах 23 грудня, з приміткою про невиконання політичною силою "Нові обличчя" частини першої статті 36 закону, та оприлюднила його на офіційному веб-сайті Центрвиборчкому.