Верховна Рада оновила склад ЦВК (відео)

Двоє з призначених членів ЦВК є чинними народними депутатами.

Верховна Рада України призначила на посади 14 членів Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, на посади членів Центральної виборчої комісії було призначено Аллу Басалаєву, Наталію Бернацьку, Михайла Вербенського, Андрія Євстігнєєва, Ірину Єфремову (народний депутат від "Народного фронту"), Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгенія Радченка, Тетяну Сліпачук, Леонтія Шипілова та Тетяну Юзькову (народний депутат від Радикальної партії).

По кожній кандидатурі проводилося окреме голосування.

Так, за Басалаєву проголосували 280 народних депутатів із 368, зареєстрованих у сесійній залі, за Бернацьку - 307 із 367, за Вербенського - 286 із 367, за Євстігнєєва - 309 із 368, за Єфремову - 307 із 369, за Желтову - 305 із 366, за Конопольського - 288 із 367, за Кустову - 306 із 368, за Лотюк - 296 із 368, за Плукаря - 302 із 367, за Радченка - 289 із 367, за Сліпачук - 317 із 370, за Шипілова - 308 із 369, за Юзькову - 307 із 371.

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Перед цим Рада звільнила 13 членів ЦВК, строк повноважень яких уже вийшов.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 5 лютого вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК 14 кандидатур. Однак народні депутати не змогли домовитись про голосування за призначення нових членів ЦВК. 7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому давно сплинув.

Відповідно до пункту 21 ч. 1 ст. 85 Конституції, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.

5 липня парламент відмовився розглядати рішення про оновлення складу ЦВК, оскільки ряд фракцій заявили, що їхні кандидатури не враховані або ж більшість кандидатів до ЦВК перебувають під впливом Адміністрації президента.

18 вересня ВР ухвалила закон про збільшення кількості членів ЦВК з 15 до 17 осіб, який голосувався одразу в першому читанні та в цілому. Депутати заявляли, що закон ухвалюється із порушенням Регламенту ВР, оскільки має бути термін для внесення альтернативних законопроектів – тому документ може бути оскаржено в Конституційному суді, і тоді результати президентських і парламентських виборів можуть бути поставлені під сумнів.

20 вересня Прошенко підписав закон про розширення складу ЦВК.