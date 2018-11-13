На організацію президентських виборів витратять понад 2 мільярда гривень - ЦВК

На перший тур виборів заплановані витрати приблизно в 1,5 млрд грн, на другий - 848 млн грн.

На організацію президентських виборів 2019 року в Україні витратять більш як 2 мільярда гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко на прес-конференції в Києві.

“Загальна сума поки складає 2 млрд 354 млн 880 тис. грн, з них на перший тур виборів - приблизно 1,5 млрд грн, на другий - 848 млн грн”, - зазначив Радченко.

За словами секретаря ЦВК Наталії Бердацької, в комісії розраховують, що під час розгляду в другому читанні проекта державного бюджета на 2019 рік будуть враховані зауваження щодо перерозподілу коштів, які не були використані на місцеві вибори.

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"Їх плануємо використати на кібербезпеку. Сподіваємось, що ми встигнемо провести тендери та закупити технічне обладнання для забезпечення кібербезпеки", - сказала Бердацька.

Як повідомляв УНІАН, раніше Центральна виборча комісія затвердила обсяги видатків для проведення виборів президента та народних депутатів України на 2019 рік.

Довідка. Чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Старт виборчої кампанії запланований на 31 грудня 2018 року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація, яка завершується опівночі останньої п'ятниці перед голосуванням. До 9 лютого 2019 року буде оголошено остаточний список претендентів на пост глави держави.