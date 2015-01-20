Порошенко через ситуацію на Донбасі у середу повернеться з Давосу

23:36, 20 січня 2015
Політика
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У зв'язку з ускладненням ситуації на Донбасі Президент України Петро Порошенко вирішив скоротити візит до Швейцарії і вже завтра повернеться до України.

Фото УНІАН

Про це у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

За його словами, президент перебуває на постійному зв'язку з українськими військовими.

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"Щойно начальник Генерального штабу та міністр оборони доповіли про ситуацію в районі Донецького аеропорту та 29, 31 блокпостів. Завтра в зону АТО вилітає секретар РНБО Турчинов", - написав він. 

Допис by Святослав Цеголко.
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