Порошенко через ситуацію на Донбасі у середу повернеться з Давосу
23:36, 20 січня 2015Політика
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У зв'язку з ускладненням ситуації на Донбасі Президент України Петро Порошенко вирішив скоротити візит до Швейцарії і вже завтра повернеться до України.
Порошенко через ситуацію на Сході завтра повернеться з Давосу / УНІАН
Про це у Facebook повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
За його словами, президент перебуває на постійному зв'язку з українськими військовими.
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"Щойно начальник Генерального штабу та міністр оборони доповіли про ситуацію в районі Донецького аеропорту та 29, 31 блокпостів. Завтра в зону АТО вилітає секретар РНБО Турчинов", - написав він.
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