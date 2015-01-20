У боях за 29-й і 30-й блокпости загинув один військовий, семеро поранені - Семенченко

Таку інформацію він повідомив в ефірі 5 каналу.

За словами Семенченква, 31-й блокпост був практично знищений під час боїв. А 29-й блокпост обстрілюється з далекобійної артилерії. Один танк, з якого вівся обстріл, знищений.

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"Близько 19.00 було близько семи поранених і 1 загиблий", - повідомив він, пише Українська правда.

"Недалеко від 29-го блокпоста, менше ніж в кілометрі, в селищі Жолобок розвідка помітила російських вояків, тобто кадрову російську армію", - зазначив Семенченко.

Крім того, за його словами, є інформація, що з боку Луганська здійснюється рух бронетехніки у бік 29-го блокпоста.

Також Семенченко заявив, що дуже постраждали цивільні населені пункти: Трьохізбенка, Щастя, Станиця Луганська, Кримське.

За його словами, підмога військовим вийшла, зв'язок в районі практично відсутній. Ситуацію ускладнює погода і серйозний артобстріл.