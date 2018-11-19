В УПЦ МП архієреям пригрозили покаранням за участь в об'єднавчому соборі

Вселенський патріархат повідомив, що засідання Об'єднавчого собору в Україні відбудеться в грудні.

Українська православна церква Московського патріархату збирається карати тих єпископів, які візьмуть участь в об'єднавчому соборі.

Про це заявив митрополит Бориспільський, Броварський Антоній, повідомляє Центр інформації УПЦ у Facebook.

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"У рішенні сказано конкретно, що брати участь у так званому "об'єднавчому соборі" ніхто з нас не може", - сказав він.

За словами Антонія, якщо це рішення порушать деякі єпископи УПЦ МП, то це оцінять як "канонічне порушення".

"Все, що йде врозріз з канонічними правилами та тими рішеннями, які прийняті Українською православною церквою (МП), буде оцінено як канонічне порушення, за яким буде відповідне дисциплінарне стягнення", - сказав митрополит Антоній.

На запитання, в чому полягає дисциплінарне стягнення, він сказав: "Рішення прийме священний синод за церковними канонічними правилами".

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.