В УПЦ МП хочуть зустрітися з Порошенком: названо дату (документ)

Зустріч з Порошенком нібито має відбутися 13 листопада.

Єпископи Української православної церкви Московського патріархату планують 13 листопада провести зустріч з президентом Петром Порошенком.

Це "Українській правді" підтвердив митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко), посилаючись на повідомлення канцелярії Київської митрополії.

В анонсі вказано, що зустріч має відбутися в актовій залі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у вівторок о 14.00.

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"Участь всіх єпархіальних і вікарних архієреїв Української православної церкви є обов’язковою", - йдеться в оголошенні.

Водночас митрополит Олександр, не зміг підтвердити, чи буде присутній на зустрічі митрополит Онуфрій.

Інформацію відмовилися коментувати в канцелярії Київської митрополії.

Журналісти звернулися за коментарем до прес-служби Адміністрації президента. У відомстві наразі не змогли офіційно підтвердити чи спростувати зустріч. Інформація перевіряється.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Довідка УНІАН. 22 квітня Святий і Священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцева мета першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.