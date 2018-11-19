Рада ЄС готова запровадити додаткові санкції через псевдовибори на Донбасі - Порошенко

В Раді ЄС засудили проведення "виборів" на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

У Раді ЄС готові запровадити додаткові санкції за проведення "виборів" в ОРДЛО.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав президент України Петро Порошенко.

"Високо ціную тверду позицію Ради ЄС щодо засудження незаконних виборів на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу та готовності запровадити додаткові санкції за цинічне порушення Мінських домовленостей та суверенітету України", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, на окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «глав народних республік» і «депутатів народних рад».

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Міжнародна спільнота виступила із засудженням псевдовиборів. У Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» на території ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.