РФ направила в Україну ще три батальйонно-тактичні групи і артилерійський дивізіон - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, через понесені втрати у техніці та живій силі російська сторона провела нарощування сил окупаційного контингенту ЗС РФ, що діє на території Донецької та Луганської областей.

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"Так, в районі Луганська зафіксовано появу значної кількості російських солдатів без розпізнавальних знаків. В місті Краснодоні з’явилося близько 60 танків, понад 50 БМП і БТР, а також близько 100 ТБМ «Тигр». У місті Горлівка відбувається заміна бойовиків бандформування ДНР на підрозділи ЗС РФ. В районах м. Шахтарськ і Торез зосереджено близько 100 танків ЗС РФ. Усе це свідчить про грубе порушення російською стороною Мінських домовленостей та продовження військової агресії проти України", - наголосив Лисенко.

Він зазначив, що вчора в районі російського населеного пункту Каменськ-Шахтинський зафіксовано присутність трьох батальйонно-тактичних груп, а в районі населеного пункту Мирне один артилерійський дивізіон. "Інформації, чи перетнули вони кордон чи ні, наразі немає", - зазначив Лисенко.