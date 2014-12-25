Солдатські матері: втрати серед російських солдатів на Донбасі становлять мінімум 50% від українських

У російських солдатів, яких відправляють на Донбас, немає ніяких розпізнавальних знаків як у військового підрозділу, а це значить, що українська армія може розстрілювати їх без будь-яких юридичних наслідків.

Про це в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine заявила відповідальний секретар союзу Комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова, передає InoPressa.

Мельникова зазначає, що знає багато випадків, які підтверджують, що солдати РФ воюють в Україні.

"Нещодавно, наприклад, до мене звернулися родичі новобранців, яких відправили на полігон під містом Гуково Ростовської області, що поруч з української кордоном", - розповідає вона. Там, за словами Мельникова, один підполковник прямо заявив солдатам, що "їм необхідно підписати контракт, інакше він сам підпише його і відправить у Луганськ".

"Цю фразу чули 250 російських військовослужбовців, один із солдатів відразу ж відправив її мені по телефону, після чого ми написали скаргу у військову прокуратуру і Міноборони, і солдатів забрали звідти", - каже Мельникова.

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Ще одним доказом є "свідоцтва про смерть, в яких зазначаються такі причини, як численні осколкові поранення і пошкодження внутрішніх органів". Тіла військовослужбовців, які перебували у військовій машині, взагалі обгоріли так, що ідентифікувати їх було неможливо. "Якщо б все це, як стверджують офіційні джерела, було поодинокими випадками на навчаннях, військова прокуратура відразу б заводила кримінальні справи. Однак цього не відбувається, оскільки ми вже півроку ведемо війну", - говорить Мельникова.

Втрати російської сторони складають, за оцінками, близько 500 осіб. "Зрозуміло, будь-яких офіційних цифр або документів немає, втрати вважаються державною таємницею, - продовжує Мельникова. - Однак українська сторона публікує дані про власні втрати, а використовуючи певні військово-наукові формули і знаючи втрати однієї зі сторін, можна оцінити втрати іншої. До того ж певну роль грає мій досвід, накопичений за час дев'яти війн". Мельникова виходить з того, що втрати серед російських солдатів становлять щонайменше 50% від українських.

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Насамперед в Україну відправляють військовослужбовців-десантників. Також відомо про те, що туди перекинуто Печенгську бригаду морської піхоти й мотострілецький батальйон з Тоцького району. Ці підрозділи перебувають в Україні без розпізнавальних знаків. "Все це суперечить російським законам, оскільки армію не можна використовувати без рішення Ради Федерації, наказу президента і згоди Держдуми, - підкреслює Мельникова. - Все має бути закріплено в письмовій формі". Якщо ж цього не відбувається, як заявляє Мельникова, це є "воєнним злочином і порушенням Женевської конвенції по відношенню до власних військовослужбовців". У солдатів немає ніяких розпізнавальних знаків як у військового підрозділу, а це значить, що українська армія може розстрілювати їх без будь-яких юридичних наслідків. "Таким чином, держава залишає своїх солдатів у біді", - констатує Мельникова.

Чому все це не викликає обурення в Росії? "Багато людей не знають, що в Україні воюють російські війська, - відповідає Мельникова. - Основне джерело інформації для простих громадян - телебачення, а воно поширює максимально ефективно дезінформацію, відповідно до якої в Україні - фашисти, Путін - спаситель і російських солдатів там немає. Навіть частина користувачів інтернету відкидає інше як пропаганду. Інша частина занадто мала".