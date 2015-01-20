РФ перекинула до кордону ще три батальйонно-тактичні групи мотострілків і артилерійський дивізіон

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За даними розвідки, зафіксовано підхід ще трьох батальйонно-тактичних груп мотострілків РФ до українсько-російського кордону в районі населеного пункту Куйбишеве, Каменськ-Шахтинський та Матвєєв-Курган, а також один артилерійський дивізіон в районі населеного пункту Веселий», - зазначив він.