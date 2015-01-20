РФ перекинула до кордону ще три батальйонно-тактичні групи мотострілків і артилерійський дивізіон
19:41, 20 січня 2015Політика
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Росія перекинула до кордону з Україною ще три батальйонно-тактичні групи мотострілків та артилерійський дивізіон.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«За даними розвідки, зафіксовано підхід ще трьох батальйонно-тактичних груп мотострілків РФ до українсько-російського кордону в районі населеного пункту Куйбишеве, Каменськ-Шахтинський та Матвєєв-Курган, а також один артилерійський дивізіон в районі населеного пункту Веселий», - зазначив він.
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