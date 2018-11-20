Порошенко призначив нового голову Черкаської ОДА

Про це Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з активом Черкаської області.

Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Ткаченка з посади голови Черкаської облдержадміністрації та призначив на цю посаду голову Черкаської обласної ради Олександра Вельбівця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час зустрічі з активом Черкаської області.

Президент подякував Юрію Ткаченку за успішну роботу на посаді голови Обласної державної адміністрації.

Читайте такожКабмін погодив звільнення голів чотирьох ОДА

«Я зараз хотів би виконати ту місію, в тому числі задля якої я сьогодні з вами. Перш за все, я хотів би подякувати Юрію Ткаченку. У нас з ним була дуже серйозна робота. Коли він поступав на роботу голови ОДА, я ще не був президентом, але зараз ми домовилися, що в нього буде інша, дуже відповідальна ділянка роботи», - сказав він.

За словами Порошенка, новий голова ОДА Вельбівець представлення не потребує. «Він ще трохи хвилюється, але він має підтримку президента, громадськості, і вибір правильний», - додав він.

Також Порошенко вручив Олександру Вельбівцю посвідчення голови Черкаської облдержадміністрації.

Довідка УНІАН. Вельбівець народився у 1976 році у смт Лисянка Черкаської області.

У 1998 році закінчив Український транспортний університет, а в 2004 році - Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України за спеціальністю "державне управління".

У 2005-2006 роках - перший заступник голови Лисянської райдержадміністрації. Був Лисянським селищним головою з березня 2006-го по липень 2010 року. З квітня 2014 року по лютий 2015 року - голова Лисянської РДА.

Був обраний депутатом Черкаської обласної ради VII скликання від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність".

З 20 листопада 2015 року до 20 листопада 2018 року - голова Черкаської обласної ради.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Горгана з посади голови Київської обласної державної адміністрації та призначив на цю посаду Олександра Терещука.