Порошенко призначив новим губернатором Київщини люстрованого керівника київської поліції

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Горгана з посади голови Київської обласної державної адміністрації та призначив на цю посаду Олександра Терещука.

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

Читайте такожПорошенко підвищив у званні керівника Нацполіції Князєва

Указом № 348/2018 від 30 жовтня президент звільнив Горгана з посади голови Київської ОДА згідно з поданою ним заявою.

Указом № 349/2018 від 30 жовтня Порошенко призначив на цю посаду першого заступника голови Одеської облдержадміністрації Олександра Терещука.

Довідка УНІАН. Терещук народився 1964 року у Вінницькій області. У 1991 році закінчив Київську вищу школу Міністерства внутрішніх справ.

З березня 2008 року по березень 2010 року - заступник начальника Головного управління МВС України в місті Києві, начальник Управління кадрового забезпечення.

З березня 2010 року по червень 2012 року працював начальником Голосіївського районного управління Головного управління МВС України в місті Києві.

З червня 2012 року по листопад 2012 року обіймав посаду начальника Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України.

З 17 листопада 2012 року по липень 2014 року очолював Управління МВС України у Волинській області.

З 22 липня 2014 року по 5 червня 2015 року був начальником Головного Управління МВС України у місті Києві.

3 липня 2015 року Порошенко скасував люстрацію Терещука. 14 грудня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що звільнив Терещука і декількох високопоставлених співробітників столичного главку.

З квітня 2016 року по 30 жовтня цього року Терещук перебував на посаді першого заступника голови Одеської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко призначив нового керівника ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.