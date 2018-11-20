Україна нарощує сили для прикриття від вторгнення з моря - Порошенко
Президент Петро Порошенко заявив, що Україна нарощує відповідні сили для прикриття території країни від вторгнення з моря.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу в головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота у Черкасах.
«Для прикриття території України від вторгнення з моря нарощується відповідна складова», - заявив він.
«До кінця року за моїм наказом буде розгорнуте нове управління морської охорони, яке візьме під щільніший контроль увесь морський кордон – від Ізмаїлу аж до Маріуполя», - додав президент.
За його словами, нещодавно під час навчань на Азовському узбережжі він мав можливість особисто переконатися у високому рівні підготовки морської піхоти, сухопутних підрозділів та прикордонників.
Крім цього, глава держави зауважив, що в Україні створена система бойових резервів з потужним озброєнням та бронетехнікою, які спроможні в найкоротші терміни прикрити загрозливі напрямки.
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«Для прикриття території України від вторгнення з моря ми робимо великі кроки по переоснащенню частин прикордонників», - заявив Порошенко, додавши, що за кращими світовими стандартами сформовані підрозділи оперативного реагування «ДОЗОР», в тому числі і для проведення спеціальних дій на воді.
За словами президента, для посилення авіаційної складової у найближчі два роки для прикордонної служби будуть закуплені 24 сучасних легких патрульних вертольоти.
Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент України Петро Порошенко увів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці».
У документі наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні і сході України, в акваторії Чорного і Азовського морів і Керченській протоці, зумовлені агресивними діями Росії, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, які можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.
Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії про міжнародно-правову відповідальність РФ за збройну агресію проти України.
7 листопада президент України Петро Порошенко заявив, що Росія активно насичує колись мирне Азовське море військовими кораблями і відпрацьовує методи блокади морських портів.