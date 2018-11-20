Україна нарощує сили для прикриття від вторгнення з моря - Порошенко

Президент анонсував розгортання до кінця року нового управління морської охорони для щільнішого контролю над всім морським кордоном від Ізмаїлу до Маріуполя.

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна нарощує відповідні сили для прикриття території країни від вторгнення з моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу в головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота у Черкасах.

«Для прикриття території України від вторгнення з моря нарощується відповідна складова», - заявив він.

«До кінця року за моїм наказом буде розгорнуте нове управління морської охорони, яке візьме під щільніший контроль увесь морський кордон – від Ізмаїлу аж до Маріуполя», - додав президент.

За його словами, нещодавно під час навчань на Азовському узбережжі він мав можливість особисто переконатися у високому рівні підготовки морської піхоти, сухопутних підрозділів та прикордонників.

Крім цього, глава держави зауважив, що в Україні створена система бойових резервів з потужним озброєнням та бронетехнікою, які спроможні в найкоротші терміни прикрити загрозливі напрямки.

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«Для прикриття території України від вторгнення з моря ми робимо великі кроки по переоснащенню частин прикордонників», - заявив Порошенко, додавши, що за кращими світовими стандартами сформовані підрозділи оперативного реагування «ДОЗОР», в тому числі і для проведення спеціальних дій на воді.

За словами президента, для посилення авіаційної складової у найближчі два роки для прикордонної служби будуть закуплені 24 сучасних легких патрульних вертольоти.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент України Петро Порошенко увів у дію рішення РНБО «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні і сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці».

У документі наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні і сході України, в акваторії Чорного і Азовського морів і Керченській протоці, зумовлені агресивними діями Росії, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, які можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії про міжнародно-правову відповідальність РФ за збройну агресію проти України.

7 листопада президент України Петро Порошенко заявив, що Росія активно насичує колись мирне Азовське море військовими кораблями і відпрацьовує методи блокади морських портів.