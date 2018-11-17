Полторак відповів на російські погрози "закрити" Азовське море

Голова Міноборони наголосив, що війська приводяться в готовність у зв'язку з погрозами на адресу України.

Україна готова реагувати на загрози не тільки в Азовському морі, але й на інших напрямках.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, передає "112 Україна".

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"Погрози ми чули неодноразово, й це було пов'язано не тільки з Азовським морем, але і з погрозами дійти до Києва за дві години, з погрозами знищити наші великі міста, в тому числі столицю. Я думаю, що нам треба робити висновки. Ми і я як міністр оборони такі висновки робимо, заходів вживаємо й готуємося реагувати, якщо це буде необхідно, згідно з нашими можливостями, з нашими завданнями, з нашою стратегією", - заявив він.

"Ми будемо адекватно реагувати на загрози, які є не тільки в Азовському морі, але і в Чорному морі, й на інших напрямках зони відповідальності Збройних сил України", - наголосив Полторак.

Як раніше повідомлялося, Україна заарештувала 15 суден, які заходили в порти анексованого Криму. У відповідь на це член комітету з оборони і безпеки Ради Федерації РФ Франц Клинцевич заявив, що Росія може перекрити Азовське море для будь-якого українського плавзасобу.