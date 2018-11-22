В Україні щороку 24 січня відзначатимуть День зовнішньої розвідки
12:42, 22 листопада 2018Політика
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Порошенко підписав відповідний указ, враховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.
В Україні встановили День зовнішньої розвідки / фото facebook.com/pressjfo.news
В Україні щороку 24 січня відзначатимуть День зовнішньої розвідки.
Про це йдеться в указі президента Петра Порошенка, оприлюдненому на сайті глави держави.
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Зазначається, що документ підписано, «ураховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров’я її громадян та об’єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України».
Указ набирає чинності з дня опублікування.
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