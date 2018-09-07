Розвідка дізналася, кого в Кремлі думають поставити на місце ватажка "ДНР" Захарченка (відео)

Захарченка ліквідували 30 серпня, у Москві вже є кандидат на його місце.

За знищенням ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка стоїть безпосередньо ФСБ РФ. У Москві думають замінити його Ігорем Гіркіним ("Стрєлковим").

Про це в ефірі 5 каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"За даними військової розвідки України, безпосередньо за знищенням Захарченка стоїть ФСБ РФ", - сказав він.

За словами Скібіцького, Москва розглядає можливість повернути екс-ватажка терористів Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова") назад до України.

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Як повідомляв УНІАН, Захарченко був убитий 31 серпня в результаті вибуху в ресторані «Сепар» в центрі Донецька.

Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області заявили про «український слід» у справі про вбивство ватажка «ДНР» і затримали 14 осіб.

В СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед, пов'язаних з розподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і почала заважати.

У МЗС РФ у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.