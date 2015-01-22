Антитерористичний центр не підтверджує відведення військових з аеропорту

Про це в ефірі "112 Україна" заявив спікер АТО Леонід Матюхін. На запитання чи правда, що "кіборги" покинули позиції в донецькому аеропорту, спікер АТО відповів: "Зараз підтвердити про те, що повністю залишили наші військові аеропорт, я не можу".

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При цьому він зазначив, що володіє інформацією про те, що в донецькому аеропорту йдуть бої.

Нагадаємо, сьогодні вночі інформацію про те, що аеропорт повністю зруйнований і українські військовослужбовці залишили його, поширив журналіст Юрій Бутусов. Потім вранці батальйон "Азов" повідомив, що українським військовим довелося покинути територію донецького аеропорту.