Антитерористичний центр не підтверджує відведення військових з аеропорту
09:33, 22 січня 2015Політика
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В антитерористичному центрі не можуть підтвердити інформацію про те, що українські військові покинули позиції в донецькому аеропорту.
У центрі АТО не підтверджують інформацію про відхід від аеропорту / apostrophe.com.ua
Про це в ефірі "112 Україна" заявив спікер АТО Леонід Матюхін. На запитання чи правда, що "кіборги" покинули позиції в донецькому аеропорту, спікер АТО відповів: "Зараз підтвердити про те, що повністю залишили наші військові аеропорт, я не можу".
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При цьому він зазначив, що володіє інформацією про те, що в донецькому аеропорту йдуть бої.
Нагадаємо, сьогодні вночі інформацію про те, що аеропорт повністю зруйнований і українські військовослужбовці залишили його, поширив журналіст Юрій Бутусов. Потім вранці батальйон "Азов" повідомив, що українським військовим довелося покинути територію донецького аеропорту.
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