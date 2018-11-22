Вступ України до НАТО суттєво посилить східний фланг Альянсу - Порошенко

Президент наголошує, що українська армія реалізує амбітну програму переходу від радянських до натовських стандартів.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що вступ України до НАТО суттєво посилить східний фланг Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на засіданні Верховної Ради яка розглядає проект закону про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО.

«Я вже неодноразово говорив, що до НАТО ми прямуємо не з порожніми руками. Протягом останніх років створили сильну, боєздатну армію, яка має колосальний досвід відбиття російської агресії. Слава українській армії! Українські Збройні сили, вся Україна суттєво посилить східний фланг Альянсу», - наголосив президент.

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За словами Порошенка, українська армія реалізує амбітну програму переходу від радянських до натовських стандартів в усіх сферах військового будівництва, і це відбувається шляхом безпрецедентної кількості спільних навчань з Альянсом, виконання річних національних програм, досягнення сумісності всього сектору безпеки та оборони.

Як відомо, Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору).