Рада підтримала законопроект про зміни до Конституції щодо курсу до ЄС та НАТО

ВР направила до КС для отримання висновку зміни до Конституції щодо курсу держави на набуття членства в ЄС та НАТО.

Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№9037).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект постанови проголосував 321 народний депутат із 366, зареєстрованих у сесійній залі.

З фракції “Блок Петра Порошенка” “за” проголосували 127 народних депутатів, від “Народного фронту” - 76, від “Самопомочі” - 17, від Радикальної партії — 20, від “Батьківщини” - 19, від групи “Воля народу” - 16 і від групи “Відродження” - 12.

Водночас рішення не підтримав жоден депутат із фракції “Опозиційний блок”.

Відповідним законопроектом передбачається у преамбулі Конституції встановити, що Верховна Рада України, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, приймає цю Конституцію - Основний Закон України.

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У статті 85 передбачено, що до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Крім того, у статті 102 встановлюється, що президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Також у статті 116 визначається, що Кабінет міністрів України забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Водночас, з тексту Конституції пропонується виключити пункт 14 розділу XV "Перехідні положення". У ньому йдеться про те, що використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.