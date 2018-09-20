Рада підтримала законопроект про зміни до Конституції щодо курсу до ЄС та НАТО
Верховна Рада направила до Конституційного суду для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№9037).
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект постанови проголосував 321 народний депутат із 366, зареєстрованих у сесійній залі.
З фракції “Блок Петра Порошенка” “за” проголосували 127 народних депутатів, від “Народного фронту” - 76, від “Самопомочі” - 17, від Радикальної партії — 20, від “Батьківщини” - 19, від групи “Воля народу” - 16 і від групи “Відродження” - 12.
Водночас рішення не підтримав жоден депутат із фракції “Опозиційний блок”.
Відповідним законопроектом передбачається у преамбулі Конституції встановити, що Верховна Рада України, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України, приймає цю Конституцію - Основний Закон України.
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У статті 85 передбачено, що до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Крім того, у статті 102 встановлюється, що президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Також у статті 116 визначається, що Кабінет міністрів України забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Водночас, з тексту Конституції пропонується виключити пункт 14 розділу XV "Перехідні положення". У ньому йдеться про те, що використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.