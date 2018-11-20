Вбивство Гандзюк: мер Херсона на допиті в СБУ назвав можливого замовника злочину

Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів розповів членам комісії про свої розмови з потерпілою, коли вона перебувала в лікарні.

Мера Херсона Володимира Миколаєнка сьогодні допитали в СБУ у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам Миколаєнко повідомив сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування нападів на Гандзюк та інших активістів.

Він повідомив, що був знайомий з Гандзюк з 2005 року, і мав з нею дружні стосунки.

«Я не буду висловлювати свою позицію стосовно того, хто міг це зробити (замовити напад на Гандзюк), оскільки я, перед тим як прийти до вас, був у слідчого СБУ і дав інформацію, що Катерина мені казала стосовно нападу на неї.

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Перший день, коли це відбулося, коли лікарі почали до неї пускати, я запитав у неї, хто це може бути, вона сказала – русня. На наступний день назвала конкретне прізвище, і поки Катя була жива, я нікому це прізвище не називав, розуміючи що вона назвала його генеральному прокуророві. Я вважав, що некоректно давати покази без її дозволу. А коли Каті не стало, я сьогодні у Службі безпеки розповів те, що вона мені казала, ті підозри, які вона мені озвучила», - сказав Миколаєнко.

Відповідаючи на уточнювальні запитання депутатів щодо "русні" та того, чи варто з огляду на це рекомендувати від імені ТСК силовим структурам приділити особливу увагу контррозвідці та протидії російським загрозам у регіонах поряд з тимчасово окупованим Кримом, Миколаєнко пояснив, що орієнтовно 1,5 роки тому у Херсоні підпалювали квартири активістів.

"Завдяки оперативній роботі поліції десь за два місяці цих людей було затримано. З'ясувалося, що в переліку підпалів квартир була і Катіна квартира, але вони не змогли потрапити до неї у зв'язку з тим, що там металевий тамбур закривав дві квартири", - сказав мер.

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Він додав, що під час слідчих дій та допитів на питання, навіщо підпалювали ці квартири, "була абсолютно проста відповідь - що десь цими людьми незадоволені у "ДНРах", "ЛНРах", в Росії".

"Саме для цього були здійснені ці речі. Тому, мабуть, у продовження цих нападів, підпалів квартир Катя і вирішила, що "русня", - підсумував Миколаєнко.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради, активістки Гандзюк. Жінку з хімічним опіком більш ніж 30% тіла госпіталізували до місцевої лікарні. Пізніше її перевели на лікування до Київського міського опікового центру. 4 листопада Гандзюк померла.

6 листопада Верховна Рада створила ТСК з розслідування відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших громадських активістів.

До ТСК надійшли пропозиції декількох правозахисних організацій щодо розгляду 400 епізодів або ж 10 топ-епізодів нападів на активістів.