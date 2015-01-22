Захарченко заявив про плани бойовиків "відсунути лінію фронту" від Донецька

Про це пише РИА Новости.

"Ми відсунемо лінію фронту, щоб Донецьк не могли обстрілювати", - сказав він.

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Бойовики систематично звинувачують в обстрілах Україну, проте українські силовики це спростовують. За даними Донецької прокуратури, сьогоднішній обстріл зупинки було здійснено самим бойовиками з метою провокації.

"Органи прокуратури Донецької області мають оперативну інформацію від свідків у місті Донецьку щодо вантажного автотранспорту з мінометом, який перебуваючи в Куйбишевському районі здійснив обстріл в бік Ленінського району р. Донецька", - повідомили в прокуратурі області.