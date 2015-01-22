Захарченко заявив про плани бойовиків "відсунути лінію фронту" від Донецька
Ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко анонсує плани наступу, що суперечать Мінським домовленостями.
Про це пише РИА Новости.
"Ми відсунемо лінію фронту, щоб Донецьк не могли обстрілювати", - сказав він.
Читайте такожЯценюк поклав на Росію відповідальність за загибель людей у ДонецькуСьогодні в Донецьку в зупинку, де стояв тролейбус, влучив снаряд. За різними даними загинуло від 7 до 13 осіб. Точна кількість загиблих можна буде встановити після припинення обстрілу району.
Бойовики систематично звинувачують в обстрілах Україну, проте українські силовики це спростовують. За даними Донецької прокуратури, сьогоднішній обстріл зупинки було здійснено самим бойовиками з метою провокації.
"Органи прокуратури Донецької області мають оперативну інформацію від свідків у місті Донецьку щодо вантажного автотранспорту з мінометом, який перебуваючи в Куйбишевському районі здійснив обстріл в бік Ленінського району р. Донецька", - повідомили в прокуратурі області.