Бойовики обстріляли зупинку в Донецьку з міномета, з яким під'їхали на вантажівці

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

«Органи прокуратури Донецької області володіють оперативною інформацією від свідків у місті Донецьку про вантажний автотранспорт з мінометом, який знаходячись у Куйбишевському районі здійснив обстріл у бік Ленінського району м. Донецька», - повідомили у прокуратурі і зазначили, що «після використання зброї вантажний автотранспорт продовжив рух у бік центра міста».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 січня, близько 8.30 ранку, бойовики завдали вогневого удару по зупинці громадського транспорту у Ленінському районі міста Донецька.

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«Місце обстрілу знаходиться на значній відстані - понад 20 км - від території, де відбуваються бойові дії у аеропорту м. Донецька. Таким чином, зброя була використана бойовиками умисно саме проти цивільного населення», - підкреслили у прокуратурі Донецької області. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального Кодексу України (терористичний акт).

За різними даними загинуло від 7 до 13 осіб. Точну кількість загиблих можна буде встановити після припинення обстрілу району.