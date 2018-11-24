Президент Латвії закликав ЄС продовжувати санкційну політику проти РФ

Латвійський президент Раймондс Вейоніс засудив агресію Росії проти України.

Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс закликав країни-члени Європейського Союзу продовжувати санкційну політику проти РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Латвії сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

Вейоніс заявив, що сьогодні обговорив з Порошенком питання безпеки і гуманітарну ситуацію у зоні конфлікту на Донбасі.

"Латвія рішуче засуджує агресію Росії на Донбасі. На жаль, Москва не здійснює жодних кроків на шляху деескалації", - наголосив Вейоніс.

За його словами, блокада Азовського моря є ще одним підтвердженням послідовної руйнівної регіональної політики Росії.

"Латвія підтримує тверду позицію ЄС невизнання незаконних «виборів» на територіях Донецької і Луганської областей, які не контролюються українською владою", - заявив він.

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Президент Латвії додав, що його країна продовжує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

"Запроваджені санкції проти Росії мають залишатися чинними до повного виконання Мінських угод", - наголосив Вейоніс.

Крім того, він додав, що Латвія дотримується політики невизнання анексії Криму Росією.

Також Вейоніс закликав Російську Федерацію негайно звільнити усіх українських політичних бранців. Вейоніс зазначив, що в рамках візиту до України проведе зустріч з лідерами кримськотатарської спільноти.

"Ми стурбовані обмеженнями прав кримських татар та переслідуваннями їх на півострові", - заявив Вейоніс.

Він наголосив, що міжнародні спостерігачі з прав людини мають отримати повний доступ на Кримський півострів.

"До того ж ми безупинно закликаємо негайно звільнити усіх українських політичних в'язнів, які утримуються в Росії і в незаконно анексованому Криму",- наголосив президент Латвії.