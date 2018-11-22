Російська сторона в Мінську не погоджується на обмін засуджених в Україні росіян на українських політв'язнів

Україна заради звільнення українських заручників готова помилувати засуджених, що вчинили злочини проти територіальної цілісності України, але позитивної відповіді на цю пропозицію теж немає.

Російська сторона в Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі не відповідає згодою на пропозицію України щодо обміну засуджених в Україні росіян на українських політичних в'язнів.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила у Facebook з посиланням на новопризначеного представника України в ТКГ Євгена Марчука.

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"Щодо заручників, то українська сторона готова помилувати злочинців, причетних до злочинів проти територіальної цілісності, заради звільнення заручників з окупованого Донбасу, і передати росіянам їх криміналітет в обмін на політв’язнів Кремля. Поки що позитивних сигналів на ці пропозиції немає, на жаль. Також ОРДЛО не готові до переміщення ув’язнених, не пов’язаних з конфліктом. Українська сторона пропонувала здійснити таке переміщення 27 листопада", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Геращенко повідомила, що Україна готова віддати Росії більш як 60 сепаратистів, що вчинили злочини проти української державності, та більш як 20 росіян, засуджених в Україні, задля звільнення українських заручників і політичних в'язнів.