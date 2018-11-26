Верховна Рада розгляне питання введення воєнного стану в понеділок

Позачергова сесія парламенту скликається на виконання рішення РНБО і звернення президента України через агресію Росії біля Керченської протоки.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що скликає позачергове засідання парламенту через агресію Російської Федерації біля Керченської протоки на 16:00 26 листопада.

Про це спікер ВР повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України і звернення Президента України, на понеділок, 26 листопада 2018 року на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

Він також підкреслив, що дії Росії біля Керченської протоки - це порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права.

"Сьогодні на кораблі Військово-морських сил України була здійснена підступна атака російських військових. Такі дії російського агресора - це порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права. Весь світ побачив докази російської військової агресії, з якими вже ніхто не зможе посперечатися. Адже весь світ побачив відео, де російські військові кораблі атакують українські. Очевидно, що фронт російської агресії розширився і тепер він сягає Чорного і Азовського морів", - написав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив про винесення на засідання Ради національної безпеки і оборони рішення про введення воєнного стану в Україні та звернення до Верховної Ради щодо розгляду цього рішення на позачерговому засіданні.

Йдеться про запровадження воєнного стану на строк 60 діб.

25 листопада вранці російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак, як зазначає українська сторона, всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

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Росія ж заявляє, що українські кораблі «неправомірно» зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що у них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

В командуванні ВМС України заявили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Пізніше стало відомо, що під час виходу з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь по українських.

Внаслідок агресивних дій Росії, три українські кораблі біля Керченської протоки захоплені спецназом РФ, двоє українських моряків поранені.