Порошенко підтримав введення воєнного стану

Йдеться про введення воєнного стану на 60 діб.

Президент України Петро Порошенко заявив про винесення на засідання Ради національної безпеки і оборони рішення про введення воєнного стану в Україні та звернення до Верховної Ради щодо розгляду цього рішення на позачерговому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час засідання Ради національної безпеки і оборони України в Києві.

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«Приймаю рішення підтримати пропозицію військового кабінету, винести на засідання РНБО відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради», - сказав глави держави.

Він зазначив, що військовий кабінет звернувся з пропозицією винести на засідання РНБО пропозицію про підготовку рішення про введення воєнного стану в Україні та звернення до ВР, щоб «вона завтра, по можливості (відповідні консультації з головою ВР вже проведені) розглянула проект рішення на своєму позачерговому засіданні».

«Я як президент, як Верховний головнокомандувач ЗСУ відповідно до Конституції приймаю рішення підтримати пропозицію військового кабінету - винести на засідання РНБО відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України», - заявив глава держави.

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Порошенко особливо підкреслив, що введення воєнного стану жодним чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії.

Дане рішення, за словами Порошенка, не передбачає мобілізації, але треба "бути напоготові", заявив президент.

Як повідомляє 112 в своєму телеграмі, представники НБУ на засіданні РНБО заявили, що військовий стан на роботу банків не вплине, і ця сфера буде працювати в штатному режимі. Держприкордонслужба має намір обмежити перетин кордону для "деяких категорій" громадян РФ. Для громадян України все залишиться як і було.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав сконцентруватися на "зовнішньому ворогу", а не на внутрішніх суперечках. Поліція переходить на посилений режим роботи, і посольства охоронятиме особливо ретельно. Міністр інформаційної політики Юрій Стець під час засідання закликав всіх користуватися виключно офіційними джерелами інформації і не читати "fake news".

Прем'єр-міністр Гройсман закликав мобілізувати весь цивілізований світ, щоб "покінчити з варварством і бандитизмом". Він упевнений, що економічне зростання збережеться, незважаючи на воєнний стан.

Воєнний стан, значення

"Воєнний стан - це особливий правовий режим, який вводиться в Україні або окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для запобігання загрози і забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень "(стаття 1 Закону" Про правовий режим воєнного стану ")