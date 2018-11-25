Російський корабель протаранив військовий буксир ВМС України в Азовському морі

Унаслідок тарану в українського буксиру пошкодився головний двигун, обшивка та леєрне огородження, також втрачено рятувальний плотик.

25 листопада два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ планово переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Про цей перехід заздалегідь поінформували відповідно до міжнародних норм та безпеки судноплавства, заявили у ВМС.

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«Проте … прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України. Прикордонний корабель «Дон» здійснив таран нашого рейдового буксиру. Диспетчерська служба окупантів відмовляється забезпечити право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами», — повідомило командування військово-морських сил.

Унаслідок тарану в українського буксиру пошкодився головний двигун, обшивка та леєрне огородження, також втрачено рятувальний плотик.

Зазначимо, наприкінці липня Росія збільшила свою активність у Азовському морі та почала затримувати іноземні судна при проході Керченської протоки.

25 жовтня Європарламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Окрім того, проект пропонує призначити «спецпосланця по Криму і Донбасу», який буде займатись станом справ у регіоні.