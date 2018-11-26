Порошенко проводить телефонну розмову з Меркель

У зв'язку з захопленням Росією 25 листопада в Керченській протоці двох українських катерів і одного буксира Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати ввести військовий стан у країні.

Президент України Петро Порошенко проводить телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter. "Щойно почалася телефонна розмова з канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - зазначив речник глави держави. Читайте такожКлімкін пояснивши, чому Україна не розриватиме дипломатичні відносини з Росією Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із захопленням Росією 25 листопада в Керченській протоці двох українських катерів і одного буксира Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати ввести військовий стан в країні терміном на 60 діб для створення умов по відбиттю збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16.00.

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